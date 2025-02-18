Halk TV Yayınında Bilirkişi İfşası: 5 Kişiye Hapis İstemi

Halk TV Canlı Yayınında Bilirkişi İfşası

Halk TV'nin canlı yayınına dair yürütülen soruşturma sonucunda, bilirkişinin ifşa edilmesi ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlarından 5 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker, 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Duruşma Tarihi Belli Oldu

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, bilirkişi S.B ile yapılan görüşmenin kayda alınarak Halk TV canlı yayınında yayımlanmasına ilişkin sanıkların davasını incelemeyi tamamladı. Mahkeme, duruşmanın 4 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

İddianamede Neler Var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısına da değiniliyor. Sanık Seda Selek'in sunduğu programda, basın toplantısındaki konulara binaen kamuoyu baskısı oluşturan müşteki S.B'nin isminin açıkça duyurulduğu belirtildi.

Barış Pehlivan'ın, müştekiyi rızası olmadan arayarak konuşma kaydetmesi ve onun istemediği halde konuşmalarını devam ettirmesi dikkat çekiyor. İddianamede, Pehlivan'ın görüşmeyi dışarıya yayması ve tutuklu sanık Kürşad Oğuz'un sesi kayda alarak Suat Toktaş ile paylaşması da ayrıntılı olarak kaydedildi. Toktaş'ın da bu kaydı Sanık Selek'e gönderdiği ve canlı yayında yayınlandığı ifade ediliyor.

Ceza Talepleri Açıklandı

İddianameye göre, sanık Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında, yaptıkları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ile yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar hapis talep ediliyor. Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker'in, ses kaydını paylaşarak yayına soktukları için 4 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.