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Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

Evlilik masraflarını karşılamak isteyen gençler için Halkbank 10.000 TL ParafPara desteği sunuyor!

Yayın Tarihi: 17.06.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 10:51
Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

Halkbank'tan Çiftlere Büyük Destek

Halkbank, evlilik planları yapan gençlere destek olmak amacıyla 10.000 TL değerinde ParafPara kampanyası başlattı. Bu özel teklif, evliliğini erteleyen çiftlerin hayallerindeki düğün için finansal bir nefes aldırmayı hedefliyor.

Paraf Ailem Kredi Kartı İle 10.000 TL Destek

Halkbank'ın Paraf Ailem kredi kartı sahiplerine sunduğu kampanya, düğün masrafları, ev kurma ve balayı süreçlerinde zorluk yaşayan çiftler için yararlı bir fırsat. 10.000 TL'lik ParafPara, evlenecek çiftlerin kesinlikle yüzünü güldürecek.

Kampanya Şartları

Bu destekten yararlanmak isteyen çiftlerin bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Kampanya başvuruları, 08 Mayıs – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Paraf Ailem kredi kartına yapılmalı ve onaylanmalıdır. 

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

Evlilik tarihinin ise bu süreçte 2025 Ocak - Ağustos arasında gerçekleşmiş olması şart.

Çiftlerin, evlilik cüzdanlarını en kısa sürede Halkbank şubelerine ibraz etmeleri ve sistemde kayıtlı olmasını sağlamaları gerekiyor. ParafPara kazanacak ilk 1.000 kişi, evlilik cüzdanının ibraz tarihi ve saat sırasına göre belirlenecek.

Önemli Uyarılar ve Bilgiler

Kampanyadan her müşteri yalnızca bir kez yararlanabilir. Eşlerden yalnızca birine 10.000 TL ParafPara verilecektir. Ayrıca, kazanılan ParafParaların, 05 Eylül 2025 tarihine kadar Paraf Ailem kredi kartının güncel ve aktif olması gerektiği de belirtildi.

Başvuru onayı alınmayan ya da evlilik cüzdanını belirtilen tarihten önce ibraz edenler kampanyadan yararlanamayacak. Ödüle hak kazananların ParafParaları, 05 Eylül 2025 tarihinde kredi kartlarına yüklenecek.

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