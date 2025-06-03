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Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Halkbank, Fatsa'daki öğretmenlere bayram öncesi 85.000 TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 09:30
Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Halkbank'tan Rekor Promosyon Açıklaması

Halkbank, bayram öncesi duyurulan promosyon zammıyla dikkatleri üzerine çekti. Zamanla birçok promosyon ihalesi açıklanırken, son gelişme Ordu'nun Fatsa ilçesi'nden geldi.

Öğretmenler İçin 85.000 TL Promosyon

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halkbank ile yaptığı protokol sayesinde, ilçedeki öğretmenlere kişi başı tam 85.000 TL promosyon ödeme kararı aldı. Bu anlaşma, büyüklüğü açısından neredeyse rekor kırarak dikkat çekti.

Halkbank ile imzalanan sözleşme sayesinde, Fatsa'daki öğretmenler, maaş hesapları üzerinden alacakları bu büyük promosyonla ekonomik durumlarını iyileştirme fırsatı bulacaklar. Eğitim camiasında büyük heyecan yaratan bu haberi, öğretmenler coşkuyla karşıladı.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu gelişmeyle birlikte öğretmenlerin ekonomik refahını sağlamak ve desteklemek adına önemli bir adım attı. Söz konusu miktarın ödenmesi, emeklilerin ve devlet memurlarının banka ile var olan anlaşmalarına da olumlu yansıyacak gibi görünüyor.

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