Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Filmden İlk Tanıtım: 14 Kasım IMAX

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit bir arada: İlk tanıtım yayınlandı

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile oyuncu ve yazar Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana adlı filmin ilk tanıtım videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Vizyon tarihi ve teknik detay

Filmin, sinemaseverlerle buluşacağı tarih 14 Kasım olarak açıklandı. Yapım, IMAX teknolojisiyle vizyona girecek.

Yönetmen, yapım ve senaryo

Filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Yapımcılığını NuLook Production adına Muzaffer Yıldırım üstleniyor. Senaryo ise Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal tarafından kaleme alındı.

Oyuncu kadrosu

Projede ayrıca Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam, Meyra Ahsen Temel, Şirin Öten, Berk Gündem, Şafak Topal, Kubilay Penbeklioğlu, Berat Çağan, Ceyla Karadeniz, Murat Onuk ve Elif Gizem Aykul gibi isimler yer alıyor.

İlk tanıtım, filmin atmosferi ve oyuncu birlikteliğine dair ipuçları veriyor; detaylar ve fragman sonrası tepkiler sosyal medyada takip edilebiliyor.