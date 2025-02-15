Haluk Levent, İstanbul Konserinin Gelirini Gazze Yardımına Bağışlayacak

Haluk Levent'ten Anlamlı Yardım!

Popüler sanatçı Haluk Levent, 30 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştireceği konserin tüm gelirini Birleşmiş Milletler'in Gazze yardım fonuna bağışlayacak. Konserin tüm geliri, Gazze halkının acılarına dikkat çekmek için toplanacak.

Uluslararası Destek Çağrısı

Haluk Levent, ABD'de kurduğu Ahbap America ile sivil toplum faaliyetlerini sürdürürken, Birleşmiş Milletler nezdinde de konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. AA muhabirine verdiği demeçte, "Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın 'Gazze boşaltılacak ve Amerika oraya yerleşecek' şeklindeki ifadelerinin derin bir yaraya neden olduğunu" belirtti.

Birlikte Hareket Etmek Gerekiyor

Levent, Birleşmiş Milletler'deki toplantılarda İstanbul ve Avrupa'da düzenlenecek konserlerle Gazze'ye yardım göndermeyi önerdiğini ifade etti. "Onlar da bu fikre destek verdiler. Ben bir sanatçı olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gazze halkının acılarını derinden hissediyorum" dedi.

Konsere Davet

Filistin sorununa dikkat çeken Haluk Levent, "Bu konuda söylenecek tek söz; 'Gazze, Gazze'lilerindir'" diyerek, "Konserden gelecek para çok küçük bir miktar olabilir ama bu sembolik bir durum. Bunun bir söylem olduğunu düşünüyorum. Herkesi bu anlamlı konsere davet ediyorum. 30 Nisan'da İstanbul'da buluşalım!" şeklinde konuştu.