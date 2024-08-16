Hama'da Ardışık Depremler: Hatay ve Gaziantep'te Hissedildi

Hama'da İki Ardışık Deprem Meydana Geldi

Suriye'nin Hama şehrinde, 3 dakika arayla iki ayrı deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin 5,2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

İlk Sarsıntı

İlk deprem, saat 13:15'te Hama'nın merkez üssüyle 5,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu sarsıntının, Türkiye'nin Hatay ilinin Yayladağ ilçesine yaklaşık 119,90 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi.

İkinci Sarsıntı

Üç dakika arayla, saat 13:18'de 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine yaklaşık 107,25 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Derinlik Bilgisi

Her iki depremin derinliği, sırasıyla 7,16 ve 7,1 kilometre olarak ölçüldü.

Hissedilen Etkiler

Bu sarsıntılar, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi. Yerel halk, depremler sırasında kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.