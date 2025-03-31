Hamaney: ABD Tehditlerine Karşı Güçlü Yanıt Verilecek

İran Lideri Hamaney, ABD'nin Saldırı Tehditlerine Yanıt Verdi

İran'ın lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehditlerine karşı ülkesinin güçlü bir karşılık vereceğini duyurdu. Hamaney, bu açıklamayı Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde bayram namazı sırasında gerçekleştirdiği hutbede yaptı.

İsrail ve ABD'nin Ortak Sorunları

Hamaney, hutbesinde İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkat çekerek, Gazze, Lübnan ve Filistin'deki olaylar karşısında Müslümanların duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özellikle Ramazan ayında çocukların öldürüldüğünü belirten Hamaney, bu suçların ABD'nin desteğiyle yapıldığını ifade etti.

Hamaney, bu katliamların durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu suç şebekesi Filistin'den atılmalıdır ve bu gerçekleşecektir. Herkes bu kötü varlığın bu bölgeden yok edilmesi için çaba göstermelidir," dedi.

Trump'ın Tehditleri ve Hamaney'nin Cevabı

ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine isim vermeden yanıt veren Hamaney, "Bizim tutumumuz önceki gibidir. ABD ve Siyonist rejim kötülük yapacaklarına dair tehdit ediyorlar. Dışarıdan bir kötülük yapacaklarına ihtimal vermiyoruz ancak bunu yaparlarsa kesinlikle güçlü darbe yiyecekler," ifadelerini kullandı.

Müzakere İhtimalleri ve Son Gelişmeler

Trump'ın İran'a müzakere çağrısını hatırlatan Hamaney, müzakerelerin ABD'nin taleplerini dayatmak için bir araç olduğunu belirtti. Trump'ın 7 Mart'ta Hamaney'e yazdığı mektup, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla İran'a ulaştırılmıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerinin sürmesi durumunda doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış, nükleer konularda ise yalnızca dolaylı müzakerelere açık olduklarını belirtmiştir.

Son olarak, Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidinde bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi. Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Trump'ın İran'a saldırı tehditlerine değindi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi. Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Trump'ın İran'a saldırı tehditlerine değindi.