Hamaney: 'ABD'yle Müzakere Bize Hiçbir Fayda Sağlamaz'

Hamaney, ABD ile müzakerenin İran'ın çıkarına olmadığını, telafisi mümkün zararlar doğurabileceğini ve zenginleştirmeyi ülke ihtiyacı olan yüzde 60 seviyesine çıkardıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:08
Pezeşkiyan'ın New York temasları sırasında liderin değerlendirmesi

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin şu aşamada Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmesinin ulusal çıkarlarına hiçbir katkı sağlamayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunduğu günlerde ülkesinin ABD ile ilişkilerini değerlendirdi.

Hamaney, 'Mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek ulusal çıkarlarımıza hiçbir katkı sağlamadığı gibi bize hiçbir faydası da yoktur. Aksine mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabilir' ifadelerini kullandı.

Washington yönetimini müzakere yerine zorbalık yapmakla suçlayan Hamaney, ABD'nin nükleer görüşmelerdeki amacını şöyle özetledi: 'ABD'nin nükleer müzakerelerden maksadı, İran'ın nükleer faaliyetlerini, uzun veya kısa menzilli füze sahibi olmasını sonlandırmak; böylece saldırdığı zaman İran'ın cevap verebilecek kabiliyetinin bulunmamasıdır.'

Hamaney ayrıca ABD'nin fırsatını bulduğunda çeşitli saldırılar düzenlediğini ve ülke yetkililerine yönelik terör saldırıları yaptığını belirterek, 'Böyle bir tarafla müzakere yapılmaz. Bana göre ABD ile müzakere tam bir çıkmazdır.' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin nükleer silaha ihtiyacı olmadığını vurgulayan Hamaney, bu nedenle uranyum zenginleştirme oranını ülkenin ihtiyacı olan yüzde 60 seviyesine çıkardıklarını ve İran'ın nükleer bomba üretme amacının bulunmadığını kaydetti.

