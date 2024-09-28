Hamaney'den Lübnan'a Destek Mesajı

İran Lideri Hamaney'in Lübnan Saldırıları Üzerine Açıklamaları

İran'ın önde gelen liderlerinden Ali Hamaney, son dönemde artan İsrail saldırılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Etkisi Sınırlı

Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Hizbullah'ın Lübnan'daki sağlam yapısını bozabilecek yetenekten yoksun olduğunu" belirtti. Ayrıca, bölgedeki tüm direniş güçlerinin Hizbullah'ın yanında duracağını ifade etti.

Bölgedeki Süreçlere Dikkat Çekildi

İran lideri, İsrail'in Gazze'de bir yıldan fazla bir süredir süregelen savaş suçlarını Lübnan'a taşımaya çalıştığını ve bu bağlamda, siyonist güçlerin Hizbullah'a zarar verme kabiliyetinin oldukça sınırlı olduğunu vurguladı.

Hizbullah'a Destek Sürecek

"Direniş güçlerinin mücadelesinin Hizbullah'ın liderliğinde devam edeceğini" belirten Hamaney, bölgedeki gelişmelerin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte, İsrail'in Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında olduğu iddia edilen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.