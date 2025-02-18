Hamaney, Filistin İslami Cihad Lideri ile Tahran'da Görüştü

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile bir araya geldi. Görüşme, İran resmi ajansı IRNA tarafından duyuruldu.

Hamaney, Filistinlileri, Gazze'deki İsrail ve ABD karşısındaki zaferlerinden dolayı tebrik ederek, "Bu zafer, direniş mücadelelerinde yeni bir standart oluşturdu." dedi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına dikkat çeken Hamaney, "Bu aptalca planlar hiçbir yere varmayacak. Bir buçuk yıl önce direnişi kısa sürede çökerteceklerini iddia edenler şimdi küçük gruplar halinde esirlerini teslim alıyor ve karşılığında birçok Filistinliyi serbest bırakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Dünya kamuoyunun şu anda Filistin'den yana olduğunu belirten Hamaney, "Bu şartlar altında direnişin ve Gazze halkının onayı olmadan hiçbir planın gerçekleşmeyeceğini" vurguladı.

Filistin İslami Cihad lideri Nahhale, Iran'a Filistin'e verdiği destek için teşekkür ederek, "Filistin direnişi son bir buçuk yıldır aslında ABD ve Batı ile savaş halindeydi ve güç dengelerindeki eşitsizliğe rağmen büyük zaferler elde etmeyi başardı." şeklinde konuştu. Görüşme sırasında Nahhale, Hamaney'e Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ile ateşkes süreci hakkında bilgi verdi.