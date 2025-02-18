Hamas, 22 Şubat’ta 6 İsrailli Esiri Serbest Bırakmayı Kabul Etti

Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esirin serbest bırakılacağını açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de bu konuda onay geldi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:22
Hamas, 22 Şubat’ta 6 İsrailli Esiri Serbest Bırakmayı Kabul Etti

Hamas’tan Önemli Açıklama

Hamas, 22 Şubat tarihinde gerçekleştireceği esir takası kapsamında 3 yerine 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını duyurdu. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, bu açıklamayı yaparak ateşkes anlaşması çerçevesinde esir takası konusundaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Esir Cenazaları ve Serbest Bırakma Süreci

Hayye, 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaça teslim edileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, daha önce belirlenen plandan farklı olarak 22 Şubat'ta 3 değil 6 esirin serbest bırakılması konusunda bir değişiklik yapıldığına dikkat çekti. Hayye, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasını uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.

İsrail’in Tepkisi ve Müzakereler

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Kahire'deki müzakerelerde Hamas ile 22 Şubat'ta 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılması konusunda uzlaşı sağlandığı vurgulandı. Ayrıca, Hamas’ın bu takas sürecinde 20 Şubat'ta 4 ve gelecek hafta ise 4 olmak üzere toplamda 8 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceği belirtildi.

Ateşkes Anlaşması Süreci

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail yönetiminin, konteyner evler ve iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermek amacıyla 22 Şubat'ta 3 yerine 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi. Hamas’ın bu hamlesinin ardından, İsrail’in karavan evler ve iş makinelerinin Gazze’ye girişine izin verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

İlk Aşamanın Sonucu

Hamas’ın 6 İsrailli sağ esir ve 8 esirin cenazesini teslim etmesiyle birlikte, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takası süreci sona ermiş olacak. Şu ana kadar, Hamas toplamda 19 sağ İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Arabulucu olarak görev yapan Katar, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşan bu ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, toplam 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması hedeflenmişti.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı
2
TÜRGEV'in 'Güzel İşler Fabrikası' Konya'da Açıldı
3
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye 6 Yıl 12 Ay Hapis Cezası
4
CHP'li Gezmiş: Giresun'a Serbest Bölge Kurulmaması Eleştirildi
5
Zekai Dede 200 Yaşında Konseri AKM'de Sanatseverlerle Buluşuyor
6
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
7
Zelenskiy, Erdoğan'a Teşekkür Etti: Türkiye'nin Desteği Küresel Öneme Sahip

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık