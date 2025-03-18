Hamas: ABD, İsrail'in Gazze'deki Suçlarının Ortaklığına İşaret Ediyor

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ABD ile koordinasyon sağladığını belirterek uluslararası toplumdan müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:31
Hamas: ABD, İsrail'in Gazze'deki Suçlarının Ortaklığına İşaret Ediyor

Hamas, ABD'nin Gazze Suçlarına Ortaklığını İddia Ediyor

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik başlattığı soykırımı, ABD yönetimiyle önceden koordine ederek gerçekleştirdiğini duyurdu. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bu durumun Washington’un Gazze'deki suçlarla bağlantısını doğruladığını belirtti.

ABD ile Koordinasyon ve Saldırılar

El-Kanu, İsrail'in saldırılara başlamadan önce ABD ile koordinasyon sağladığını ifade etti. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saldırıları yeniden başlatma kararının, iç siyasi krizini dışa aktarma çabası olduğunu vurguladı. Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı kalırken, Tel Aviv'in saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası Toplum için Çağrı

Hamas Sözcüsü, uluslararası topluma, 'Gazze’deki kan gölünü durdurması için İsrail’e baskı yapması' çağrısında bulundu. El-Kanu, 'Bu saldırıların ve suçların, Filistin halkının iradesini kıramayacağını' şöyle ifade etti.

Ateşkesi Bozan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi çiğneyerek Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılara yeniden başladı. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla Filistinli yaralandı.

Saldırıların Arka Planı

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, saldırıların Binyamin Netanyahu ve Yisrael Katz’ın talimatlarıyla başlatıldığı belirtildi. Hamas, İsrail'in söz verdiği ateşkes koşullarına uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini açıkladı.

İsrail'deki Tepkiler

Gazze Şeridi’nde esir olanların aileleri, Netanyahu hükümetini 'esirlerden vazgeçmekle' suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasını esirleri geri getirme gerekçesine dayandırmanın 'tam bir aldatmaca' olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden almasını eleştirerek, saldırıların yeniden başlamasını gündeme taşıdı.

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