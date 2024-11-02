Hamas Aksa Tufanı'nın İsrail için Güvenlik Zafiyeti Olduğunu Açıkladı

Hamas'tan Çarpıcı Açıklama

Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Aksa Tufanı'nın İsrail’in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti olduğunu ifade etti.

İran'daki Görüşme

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kaddumi'nin İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Tahran'daki ofislerinde bir araya geldiği bilgisine yer verildi. Kaddumi, burada yaptığı konuşmada, "Aksa Tufanı, siyonist düşmana stratejik bir güvenlik darbesi vurdu. Bu darbe, İsrail tarihindeki en büyük güvenlik zafiyeti olarak siyonistlerin hafızasında yer edecek." şeklinde ifadelerde bulundu.

İranlı Bakanın Yorumları

İranlı Bakan Hatib, "Şehit liderlerin kanı, bölge halklarına yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasının ve kurtuluş savaşının yakıtı olacaktır." diyerek sözlerine devam etti. Hatib, ayrıca Gazze ve Lübnan halkının kararlılığını övdü ve bu durumun zaferin habercisi olduğunu belirtti.