Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlileri Gazze İçin Cuma Namazında Camilerde Toplanmaya Çağırdı

Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlileri Gazze'nin destekçisi olmaya çağırdı. Cuma namazından sonra camilerde toplanma önerildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:08
Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlileri Gazze İçin Cuma Namazında Camilerde Toplanmaya Çağırdı

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere, İsrail'in Gazze'deki halka karşı uyguladığı saldırılara karşı destek vermeleri için cuma sabahı camilerde toplanma çağrısında bulundu.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlamasının ardından, Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yazılı bir açıklama ile Batı Şeria'daki Filistinlilere hitap etti.

Merdavi, “Batı Şeria'daki halkımız, Gazze'de soykırıma maruz kalan halka sadık olduğunu her türlü araç ve yöntemle kanıtlayacaktır” ifadesini kullanarak, Filistinlileri sabah namazında camilerde bir araya gelerek İsrail'e önemli bir mesaj vermeye çağırdı.

Merdavi ayrıca, İsrail’in Filistin meselesini çözme yönündeki tehlikeli planlarına dikkat çekerek, bu tehlikelere karşı tüm Filistinlilerin birleşik bir şekilde karşı durması gerektiğinin altını çizdi.

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