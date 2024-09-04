Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail Talebini Kınadı

Hamas'tan BM Güvenlik Konseyi'ne Tepki

Hamas Hareketi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yapılan acil toplantının, İsrail'in talebiyle gerçekleşmesini şaşkınlıkla karşılayarak kınadı. Bugün, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunun ele alınacağı bu toplantı, uluslararası toplumda yankı uyandırdı.

Hamas'tan Açıklama

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da savunmasız Filistin halkına yönelik soykırım savaşı devam ederken, BM Güvenlik Konseyi'nin Siyonistlerin talebiyle toplanması, kınanmayı gerektiren bir durumdur," ifadelerine yer verdi.

Esirlerin Durumu ve Yalanlar

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin akıbetinin yalnızca savaş suçlusu Netanyahu'nun kontrolünde olduğunu" vurgulandı. Hamas, elinde tuttuğu altı İsrailli esirin ölüm sebebine dair İsrail yönetiminin açıklamalarının güvenilir olmadığını belirtti.

Askeri Gerilim ve Sonuçları

Hamas'ın açıklamasında, "Netanyahu'nun askeri gerilimi artırma çabaları ve esirleri kurtarma amacı, kendi ordusu içerisinde daha fazla esirin ölümüne neden oldu," ifadeleri kullanıldı. Daha önce, İsrail ordusu, 1 Eylül tarihinde Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde altı İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.

Hamas, bu esirlerin Amerikan yapımı silahlarla gerçekleştirilen İsrail bombardımanları sırasında hayatlarını kaybettiğini öne sürdü.