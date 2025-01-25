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Hamas: Cenin'deki Direnişçiler İsrail'in Baskılarına Yenilmeyecek

Hamas, Cenin'deki direnişin İsrail'e karşı devam edeceğini ve yenilmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 07:57
Hamas: Cenin'deki Direnişçiler İsrail'in Baskılarına Yenilmeyecek

Hamas'tan Cenin'deki Direnişe Destek

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik İsrail'in süregelen saldırılarına karşı, direniş güçlerinin yenilmeyeceğini açıkladı. Hamas liderlerinden Abdurrahman eş-Şedid, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Batı Şeria'daki, özellikle de Cenin'deki Filistin direnişi, her gün yapılan baskınlar, gözaltılar ve saldırılara rağmen işgalci İsrail karşısında iradesinin kırılmayacağını kanıtladı" dedi.

Cenin'deki Çatışmaların Boyutu

Cenin'de Filistinli silahlı grupların, İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiği belirtiliyor. Eş-Şedid, bu çatışmalarda direnişin İsrail güçlerini pusuya düşürürken kayıplar verdirttiğini vurguladı. "İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır" sözleriyle direnişin kararlılığını dile getirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

21 Ocak'ta başlayan "Demir Duvar" isimli operasyonla İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik baskılarını artırdı. Bu saldırılar sonucunda 14 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 50 kişi de yaralandı. Öte yandan, İsrail ordusunun Cenin'de su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek kesintilere yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı ifade ediliyor.

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