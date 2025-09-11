Hamas: Doha saldırısı müzakere sürecine yönelik suikast

Hareketten sert tepki: 'Müzakerelere tamamına yönelik saldırı'

Hamas Hareketi, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki müzakere heyetine yönelik saldırıyı suikast ve müzakere sürecinin tamamına yönelik işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.

Aksa televizyonu, Hamas liderlerinden Fevzi Berhum'un düzenlediği basın toplantısını yayımladı. Berhum, Doha'daki saldırıyı değerlendirerek şöyle dedi:

'Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı, yalnızca heyete yönelik bir suikast girişimi değildir, müzakere sürecini bombalamak ve ona tümden bir suikast yapmaktır, Katar ve Mısır'daki arabulucu kardeşlerin rolünü hedef almaktır.'

Berhum, saldırının geçmişteki müzakerelerin başarısızlığı ve bozulmasının sorumluluğunun Binyamin Netanyahu ve liderliğindeki aşırı sağcı hükümette olduğunu gösteren açık bir kanıt olduğunu vurguladı.

Hamas yetkilisi, saldırının Netanyahu ve beraberindeki 'suç çetesinin' herhangi bir anlaşmaya varmayı reddettiğinin kesinleştiğini belirtti ve bunun Tel Aviv yönetiminin Gazze halkına yönelik yürütülen soykırım ve açlığı durdurma çabalarını, ayrıca savaşı sona erdirmeye yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri engellemeye yönelik ısrarını teyit ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu açıkladı; saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesi'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Katar ise bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.