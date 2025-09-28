Hamas: Doha Suikastı Sonrası Gazze Ateşkes Müzakereleri Durdu

Açıklamanın detayları

Hamas, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine yönelik düzenlenen suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu bildirdi. Örgüt, arabuluculardan kendilerine yeni bir teklif ulaşmadığını teyit etti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, kardeş arabuluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder." ifadesine yer verildi ve müzakerelerin ilgili saldırıdan bu yana devam etmediği vurgulandı.

Saldırı ve sonuçları

Söz konusu tarihte İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes önerisini görüşmekte olan Hamas heyetini Doha’da hava saldırısıyla hedef almıştı. Katar saldırıyı kınamış ve "bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" duyurmuştu.

Heyetin sağ kurtulduğu ancak hayatını kaybedenler arasında Cihad Lebed, Hemmam Hayye, Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi olduğu aktarılmıştı. Heyete başkanlık eden isim Halil el-Hayye olarak belirtilmişti.

Arabuluculuk ve önceki teklifler

Hamas açıklamasında ayrıca, arabuluculardan gelecek muhtemel teklifleri "olumlu ve sorumlu şekilde değerlendirmeye hazır olduklarını ancak bunun Filistin halkının ulusal haklarını garanti altına alması gerektiğini" vurguladı.

Örgüt, 18 Ağustos’ta arabulucuların sunduğu kısmi ateşkes ve esir takası teklifini kabul ettiğini ancak İsrail’in bu öneriye yanıt vermediğini belirtti. Hamas’ın kabul ettiği teklifin, daha önce İsrail tarafından da onaylanan (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkof planıyla uyumlu olduğu ifade edilmişti.

İsrail iç siyaseti ve tepki

İsrail iç siyasetinde muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "kişisel siyasi çıkarları için savaşın sonlanmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını engellemekle" suçluyor. Netanyahu halihazırda yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya bulunurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi de kendisi hakkında Gazze’de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama talep ediyor.