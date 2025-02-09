Hamas Esirler Heyeti'nden Uluslararası Çifte Standart Uyarısı

Hamas Esirler Heyeti'ndan Çifte Standart Eleştirisi

Hamas'a bağlı Esirler Heyeti, Filistinli ve İsrailli esirlere farklı muamele yapılmasını ve uluslararası toplumun bu konudaki çifte standardını güçlü bir şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, ‘İşgal devleti İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik devam eden ihlallerin, uluslararası çifte standartların gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiği’ ifade edildi.

Filistinli Esirlerin Durumu

Açıklamada, özellikle Nasır Ebu Humeyd gibi birçok Filistinli esirin, kasıtlı tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiği hatırlatılarak, uluslararası toplumun bu konuda harekete geçmediği vurgulandı. İhlallere karşı tepki göstermeyen uluslararası kamuoyunun sessizliği, esirlerin maruz kaldığı işkence ve kötü muameleyi daha da belirgin hale getirdi.

İkili Standartlar ve Duyarsızlık

Açıklamada, ‘Yüzlerce Filistinli tutuklu, yıllarca süren işkence nedeniyle psikolojik ve fiziksel olarak çökmüş durumda. Onlar serbest bırakıldığında, uluslararası bir tepki ya da insan hakları kınaması yaşanmadı.’ denildi. Bununla birlikte, üç İsrailli esirin sağlık durumunun gündeme gelmesiyle uluslararası toplumun harekete geçtiği eleştirisi yapıldı. ‘Mağdurun kimliğine göre insani duyarlılık gösterilmesi, uluslararası ikiyüzlülüğün bir yansımasıdır.’ ifadeleri dikkat çekti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklama, uluslararası insan hakları ve insani yardım örgütlerine, ‘işbirliği ve tarafgirlikten sıyrılarak bu suçlarla mücadele etme’ çağrısı da yaptı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması gereği, ilk beş turda 766 Filistinli esir ve 16 İsrailli serbest bırakılmıştı. Anlaşma, 1900'den fazla Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılmasını öngörüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin kuzeye geçişine izin verilirken, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı da hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.