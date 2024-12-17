Hamas: Gazze'de Köpeklerin Cesetleri Parçalama Görüntüleri, İsrail'in Vahşetini Ortaya Koyuyor

Hamas, Gazze'deki Savaş Suçlarını Kınıyor

Hamas, Gazze Şeridi'nde sokak köpeklerinin İsrail askerlerinin gözleri önünde Filistinlilerin cesetlerini parçaladığına dair ortaya çıkan görüntülerin, İsrail ordusunun insanlık dışı vahşetini gözler önüne serdiğini açıkladı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayımlanan görüntüler üzerine yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere ait cesetlerin köpekler tarafından parçalandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sokak köpekleri, Siyonist askerlerinin gözetimi ve kontrolündeki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şehitlerin cesetlerini parçalıyor. İşgal ordusu, Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik ve zorla tehcir operasyonlarına başladığı günden beri sağlık ekiplerinin şehit ve yaralıları tahliye etmesini engelliyor. Bu görüntüler, Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım vahşetinin düzeyini gözler önüne serdiği gibi terörist ordu ve faşist yöneticilerinin insanlık dışı uygulamalarını ortaya koyuyor."

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırıları da açıklamada vurgulandı. Sağlık hizmetlerine yönelik süregelen saldırıların bölgeyi yaşanmaz hale getirdiği ifade edildi.

Hamas, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde tüm dünyanın gözleri önünde savaş suçları işlemeye devam ettiğini belirterek, Gazze'den gelen korkunç katliamlara dair görüntülerin vicdan sahibi herkesi harekete geçirmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca, açıklamada İsrail'in işlediği suçların önüne geçilmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için acil bir çağrıda bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 59 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. 107 bin 41 kişi yaralanmışken, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.