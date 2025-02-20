Hamas, Gazze'deki İsrail Saldırısında Ölen 4 Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Gazze Şeridi'nde meydana gelen İsrail saldırısında yaşamını yitiren 4 esirin cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Bu gelişme, bölgedeki gerginliğin sürdüğü bir dönemde yaşandı.

Ölen esirlerle ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, olayın ardından yaşananlar, uluslararası kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Hamas, bu cenazelerin teslim edilmesi ile her iki tarafın da insani koşullar altında hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Bu durum, Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalara dair daha geniş bir perspektif sunuyor ve tarafların birbirleriyle olan ilişkilerinin ne denli hassas olduğunu gözler önüne seriyor.