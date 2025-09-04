DOLAR
Hamas Heyeti Doha'da Erakçi ile Gazze'deki Soykırımı Görüştü

Hamas heyeti Doha'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Gazze'deki soykırımı, savaşın durdurulması ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:24
Resmi temaslarda savaşın durdurulması ele alındı

Hamas heyetinin, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Gazze'deki soykırımı ve bunun durdurulmasına yönelik diplomatik çabaları görüştüğü belirtildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin Gazze'deki lider Halil el-Hayye liderliğindeki heyetin Doha'da Erakçi ile bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları, Filistin meselesini bekleyen tehlike, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı ve Mescid-i Aksa'nın bölünmesi gibi başlıkların yanı sıra arabulucular Mısır ve Katar'ın çabaları dahil olmak üzere savaşı durdurmaya yönelik diplomatik temaslar ele alındı.

Taraflar, İsrail'in haziran ayında İran'a yönelik saldırısı ve bunun bölgedeki genel durum üzerindeki etkilerini de değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmede, "İsrail'in İslam ümmetinin ve insanlığın düşmanı olduğunu" ve bunun, Gazze halkının direnişi ve fedakarlığı sayesinde somut hale geldiğini belirtti.

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

