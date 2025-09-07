DOLAR
Hamas Heyeti Kahire'de 'Ulusal Yol Haritası' İçin Görüştü

Hamas heyeti Kahire'de Filistinli gruplarla savaş sonrası 'ulusal yol haritası', ortak eylem ve çatışma yönetimini ele aldı; kalıcı ateşkese açık olduklarını yineledi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:28
Hamas'tan bir heyetin Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli gruplar ve bazı önemli şahsiyetlerle bir araya gelerek savaş sonrası için ulusal bir yol haritası belirlenmesi üzerinde görüştüğü bildirildi.

Görüşmenin kapsamı

Hamas'ın yazılı açıklamasına göre, Zahir Cebbarin başkanlığındaki heyet dün akşam Kahire ziyaretini tamamladı. Ziyaretin, İsrail'in Gazze Şeridindeki saldırılarına son verilmesi ve Batı Şeria ile Kudüs'te tırmanan siyonist saldırganlığın durdurulmasına katkı sağlamaya yönelik çabalar kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, heyetin Filistinli gruplar, sivil toplum kuruluşları, önemli şahsiyetler ve iş adamları ile görüşerek "istişarenin güçlendirilmesi, ortak eylem geliştirilmesi ve ulusal bir yol haritası belirlenmesi" yollarını ele aldığı vurgulandı.

Açıklamada yer alan ifadede, "Ziyaret, işgalcilerin Gazze Şeridi'nde suçlarını tırmandırdığı ve siyonistlerin Gazze kentini yeniden işgal etme planı çerçevesinde yıkım ve yerinden etme politikasını giderek artırdığı bir döneme denk geldi." denildi.

Ortak adımlar ve çatışmanın yönetimi

Tarafların, saldırıların sona erdirilmesinin yollarını arama, Gazze halkının kararlılığını destekleme ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'ün karşılaştığı zorluklarla mücadele etme konusunda uzlaştığı kaydedildi. Ayrıca çatışmanın yönetilmesinde ortak çalışmanın güçlendirilmesi ve savaş sonrası dönem için ulusal bir yol haritası belirlenmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Ateşkes ve arabuluculuk

Hamas, daha önce Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasını sağlayacak tüm önerilere açık olduğunu ilan etmişti. Yazılı açıklamada, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, insani yardımlara koşulsuz erişim ve gerçek bir esir takasına varılmasını sağlayacak her türlü fikir ve öneriye açığız." ifadeleri yer aldı.

Arabulucular Mısır ve Katar'ın yeni ateşkes teklifine Hamas'tan 18 Ağustos'ta olumlu yanıt gelmesine rağmen, açıklamada İsrail'in daha önce kabul ettiği ABD teklifine büyük oranda benzeyen yeni öneriye resmi yanıt vermediği belirtildi.

