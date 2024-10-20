Hamas'ın Askeri Kanadı Gazze'de İsrail Hedeflerine Saldırdı

Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde bulunan İsrail askerlerine ve askeri araçlara yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Çatışmalar

Yapılan açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nın 2. Blok'unda 2 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu ifade edildi. Ancak, bu askerlerin durumları hakkında kesin bir bilgi verilmedi.

Tank ve Personel Taşıyıcıları Hedef Alındı

Ayrıca, Cibaliya'nın batısında bir "Merkava" tipi tank ile 3 personel taşıyıcısının, Yasin 105 füzeleriyle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, bu araçların mürettebatından ölen ve yaralananların bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in Kara Saldırısı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzey bölgesine kara saldırılarına başladı. Bu saldırının, İsrail basınında "generallerin planı" olarak adlandırılan, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliyesine yönelik düzenlemelerin bir parçası olduğu düşünülüyor.