Hamas İspanya'nın Silah Gemilerine Yönelik Kararını Destekliyor

Hamas'tan İspanya'ya Destek

Hamas, İspanya hükümetinin, İsrail'e silah ve askeri malzeme taşıdığı öne sürülen iki geminin İspanyol limanlarına demirlemesine izin vermemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, bu kararın İspanya'nın onurlu duruşunun bir yansıması olduğunu belirtti.

İspanya’nın Kararı

Açıklamada, ABD'den gelen ve İsrail'e silah taşıyan gemilerin İspanya limanlarına yanaşmasına izin verilmemesi, Hamas tarafından takdirle karşılandı. İspanyol basınındaki haberlerin ve Dışişleri Bakanlığına ait kaynakların doğruladığı bilgilere göre, İspanya hükümeti, New York'tan yola çıkan ve İsrail’e teslim edilmek üzere yola çıkan bu gemilerin İspanya sularında durmasını yasakladı.

Gemilerin Bilgileri

İsrail'e silah taşıdığı öne sürülen "Maersk Denver" ve "Maersk Seletar" adlı gemilerin, 31 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde New York'tan hareket ederek 9 ve 15 Ekim tarihlerinde Algeciras limanında demirleme talebinde bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası Çalışmalar

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail'e silah ihracatını yasaklayan ve suç sayan bir karar çıkartılması çağrısında bulunuldu. Hamas, uluslararası toplumdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı durmak ve soykırımı durdurmak için gereken her türlü önlemin alınmasını talep etti.