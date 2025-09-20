Hamas: İsrail, Gazze'de Patlayıcı Yüklü İnsansız Kara Araçlarıyla Sivilleri Hedef Alıyor

Hamas, İsrail'in Gazze'de sivilleri yok etmek için tonlarca patlayıcı yüklü insansız kara aracı kullandığını; Euro-Med ise günlük en az 17 patlama bildirdi.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde sivilleri yok etmek ve yerleşim alanlarını yıkmak amacıyla tonlarca patlayıcı yüklü insansız kara aracı kullandığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, yerleşimin olduğu mahallelerinin iç kesimlerine patlayıcı yüklü insansız kara araçları yönlendiriyor, sonra da geniş çaplı yıkım ve katliam gerçekleştirmek için onları patlatıyor." ifadelerine yer verildi.

Belgeler ve Sayısal Veriler

Açıklamada, insan hakları örgütlerinin bir hafta içinde yaklaşık 120 araç ve toplamda yaklaşık 840 ton patlayıcı yüklü aracın patlatıldığına ilişkin kayıtlar tuttuğuna dikkat çekildi.

Gün içinde yayımlanan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) raporunda ise İsrail ordusunun Gazze kentinde her gün en az 17 bomba yüklü araç patlattığı; bir tanesinin 3,7 büyüklüğünde depremin sarsıntısıyla eşdeğer olduğu kaydedildi.

Hamas'ın Suçlamaları ve Uluslararası Çağrı

Hamas, dünyanın savaş suçlusu ve hakkında tutuklama emri bulunan Binyamin Netanyahu hükümetinin işlediği ağır suçlara tanık olduğunu vurguladı. Açıklamada, Netanyahu hükümetinin Gazze'yi yok etmek ve halkı göçe zorlamak için bomba yüklü insansız kara araçları başta olmak üzere çeşitli araçlar kullandığı ileri sürüldü.

Hamas, Arap ve Müslüman ülkelere, Birleşmiş Milletler kurumlarına ve uluslararası topluma bu suçları durdurmak için derhal somut adımlar atma; İsrailli liderleri Filistin halkına ve insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı cezalandırma çağrısında bulundu.

