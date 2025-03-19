Hamas: İsrail, Gazze'deki Yardım Çalışanlarını Hedef Alıyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani felaketi derinleştirmek amacıyla yardım çalışanlarını kasıtlı olarak hedef aldığını ifade etti. Yapılan yazılı açıklamada, bu durumun korku salma amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Hamas, Deyr el-Belah kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım uyguladığına dikkat çekildi. "Siyonist düşman, masum sivilleri ve insani yardım çalışanlarını hedef alarak Gazze Şeridi'ndeki vahşi saldırılarını sürdürüyor" denildi.

BM çalışanlarının hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak nitelendirildi. Hamas, İsrail'in bu saldırılarıyla, yardım çalışanlarını korkutup, Filistin halkına yardım etme görevlerinden alıkoymayı amaçladığını belirtti.

Ayrıca, daha önce de Gazze'deki insani durumu kötüleştirmek amacıyla BM ile diğer uluslararası yardım kuruluşlarından birçok çalışanın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Hamas, uluslararası topluma ve BM'ye çağrıda bulunarak, "İsrail'in işlediği bu suçlara karşı kararlı bir duruş sergilemenin önemini vurguluyoruz" dedi. Açıklamada, Binyamin Netanyahu hükümetinin faşist tutumunun kınanması ve insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda hesap sorma çalışmaları yapılması gerektiği belirtildi.

Son olarak, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde bulunan bir BM merkezini bombalaması sonucu 1 yabancı çalışanın hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise ağır yaralandığı bilgisi verildi. Hedef alınan yabancı çalışanların Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) personeli olduğu bildirildi.

Bu olayla ilgili BM'den henüz bir açıklama yapılmazken, vurulan yabancı personelin uyrukları hakkında da bilgi verilmedi.