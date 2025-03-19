Hamas: İsrail, Gazze'deki Yardım Çalışanlarını Hedef Alıyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki insani felaketi derinleştirmek için yardım çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:49
Hamas: İsrail, Gazze'deki Yardım Çalışanlarını Hedef Alıyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani felaketi derinleştirmek amacıyla yardım çalışanlarını kasıtlı olarak hedef aldığını ifade etti. Yapılan yazılı açıklamada, bu durumun korku salma amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Hamas, Deyr el-Belah kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım uyguladığına dikkat çekildi. "Siyonist düşman, masum sivilleri ve insani yardım çalışanlarını hedef alarak Gazze Şeridi'ndeki vahşi saldırılarını sürdürüyor" denildi.

BM çalışanlarının hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak nitelendirildi. Hamas, İsrail'in bu saldırılarıyla, yardım çalışanlarını korkutup, Filistin halkına yardım etme görevlerinden alıkoymayı amaçladığını belirtti.

Ayrıca, daha önce de Gazze'deki insani durumu kötüleştirmek amacıyla BM ile diğer uluslararası yardım kuruluşlarından birçok çalışanın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Hamas, uluslararası topluma ve BM'ye çağrıda bulunarak, "İsrail'in işlediği bu suçlara karşı kararlı bir duruş sergilemenin önemini vurguluyoruz" dedi. Açıklamada, Binyamin Netanyahu hükümetinin faşist tutumunun kınanması ve insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda hesap sorma çalışmaları yapılması gerektiği belirtildi.

Son olarak, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde bulunan bir BM merkezini bombalaması sonucu 1 yabancı çalışanın hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise ağır yaralandığı bilgisi verildi. Hedef alınan yabancı çalışanların Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) personeli olduğu bildirildi.

Bu olayla ilgili BM'den henüz bir açıklama yapılmazken, vurulan yabancı personelin uyrukları hakkında da bilgi verilmedi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hapishanelerinde 9,500 Filistinli Tutuklu: Çocuk Sayısı 350'ye Ulaşıyor
2
UNIFIL: İsrail'in Lübnan İhlalleri Endişe Verici
3
Samsun'da Bayram Öncesi Market Fiyat Denetimleri Başladı
4
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'ye Yıkım Tehdidi
5
Sırbistan Meclisi, Başbakan Vucevic'in İstifasını Onayladı
6
Kılıçdaroğlu, Gözaltına Alınan İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
7
Ankara'da Silahla Tehdit Olayı: İki Şüpheli İzmir'de Tutuklandı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL