Hamas, İsrail ile Esir Takası İçin Hazır

Hamas, yeşil ışık verdi: Gözler israil'e çevrildi!

Hamas, İsrail ile yeni bir esir takası anlaşması yapmak istediklerini açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk, İsrail’in 100 gündür süren Gazze saldırılarında hiçbir esiri kurtaramadığını, bu yüzden bir anlaşma yapmak zorunda kalacağını söyledi. Marzuk, ayrıca Yemen’deki Husilerin Filistin davasına verdiği desteği övdü ve dünyayı İsrail’in soykırımını durdurmaya çağırdı.





HAMAS’IN ESİR TAKASI TEKLİFİ

Marzuk, yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail ile yeni bir esir takası anlaşması yapmak istediğini belirtti. Marzuk, “Hamas, İsrail’in elindeki Filistinli esirleri kurtarmak için her zaman hazırdır. Biz İsrail’in elindeki esirleri tutmak istemiyoruz. Onları ailelerine kavuşturmak istiyoruz” dedi. Marzuk, İsrail’in 100 gündür süren Gazze saldırılarında hiçbir esiri kurtaramadığını, bu yüzden bir anlaşma yapmak zorunda kalacağını söyledi. Marzuk, “İsrail, 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı. Bu, İsrail’in zayıflığını ve Hamas’ın gücünü gösteriyor. Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak” dedi.

HUSİLERE TEŞEKKÜR VE DÜNYAYA ÇAĞRI

Marzuk, ayrıca Yemen’deki Husilerin Filistin davasına verdiği desteği övdü ve dünyayı İsrail’in soykırımını durdurmaya çağırdı. Marzuk, “Hamas, Husilerin Filistin halkına verdiği desteği ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabalarını takdir ediyor. Husiler, Filistin halkının yanında duruyor ve İsrail’e karşı direniyor. Biz de Husilerin Yemen halkının yanında duruyor ve Suudi Arabistan’a karşı direniyoruz” dedi. Marzuk, “Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz. İsrail, Gazze Şeridi’nde sivil halkı katlediyor, evleri yıkıyor, altyapıyı tahrip ediyor. Bu, insanlık dışı bir suçtur. Dünya, bu suça sessiz kalmamalıdır” dedi.

Hamas kimdir, ne zaman kuruldu? Hamas, Filistin’de İslami bir direniş hareketidir. 1987 yılında İsrail işgaline karşı kurulmuştur. Resmi adı İslami Direniş Hareketi’dir. Hamas, Filistin Yönetimi’ne alternatif bir siyasi güç olarak ortaya çıkmıştır. 2006 yılında yapılan seçimleri kazanmıştır. 2007 yılında ise Gazze Şeridi’ni kontrol altına almıştır. Hamas, İsrail’in varlığını tanımayan ve Filistin topraklarının tamamını kurtarmayı hedefleyen bir harekettir.



İsrail ile Hamas arasında kaç esir takası anlaşması yapıldı? İsrail ile Hamas arasında bugüne kadar üç esir takası anlaşması yapıldı. İlk anlaşma 2009 yılında, ikinci anlaşma 2011 yılında, üçüncü anlaşma ise 2021 yılında gerçekleşti. İlk anlaşmada, Hamas, İsrail’in elindeki 20 Filistinli kadın esiri serbest bırakması karşılığında, İsrail askeri Gilad Şalit’in hayatta olduğunu kanıtlayan bir video kaydı verdi. İkinci anlaşmada, Hamas, İsrail’in elindeki 1027 Filistinli esiri serbest bırakması karşılığında, İsrail askeri Gilad Şalit’i bıraktı. Üçüncü anlaşmada ise, Hamas, İsrail’in elindeki 4 Filistinli esiri serbest bırakması karşılığında, İsrail’in kayıp askerleri Hadar Goldin ve Oron Şaul’un naaşlarını ve iki İsrailli sivili Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed’i teslim etti.

Husiler kimdir, ne zaman kuruldu? Husiler, Yemen’de Şii Zeydi mezhebine mensup bir grup olup, resmi olarak “Ensarullah” olarak bilinirler. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi’den almıştır. 1990’ların sonlarında kurulan bu hareket, Yemen’in kuzey kesimindeki Saada ilinde ortaya çıktı. Husiler, Yemen hükümetine karşı uzun süreli bir isyan başlattı ve 2014’ten itibaren ülkenin büyük bölümlerini ele geçirdiler, başkent Sana’yı kontrol altına aldılar. Grup, Yemen’de siyasi ve ekonomik reformlar talep ediyor ve Suudi Arabistan’ın liderliğindeki koalisyon güçleriyle süregelen çatışmalar içinde yer alıyor. Husiler, İran tarafından desteklendiği iddialarıyla da bilinir, ancak bu destek düzeyi konusunda farklı görüşler bulunmaktadı