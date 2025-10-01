Hamas: Katz’ın Açıklamaları Gazze’de Savaş Suçlarını Tırmandırır

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan ve Gazze kentinde kalan Filistinli sivillerin katliam ve açlığa rağmen kentten ayrılmaması hâlinde "terörist veya terör destekçisi" sayılacaklarına dair açıklamaların, İsrail ordusunun yüzbinlerce masum sivile karşı işlediği savaş suçlarını tırmandırmaya zemin hazırladığı değerlendirmesinde bulundu.

Hamas’ın Tepkisi ve İddiaları

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katz’ın sözleri hakkında şu ifadelere yer verildi: "Katz’ın, Gazze kentinde kalanların 'terör destekçisi' olarak sınıflandırılacağını kaydettiği açıklamaları, uluslararası topluma ve uluslararası insancıl hukukun ilkelerine karşı küstahlığın ve küçümsemenin açık bir tezahürünü temsil etmektedir."

Açıklamada ayrıca, bu söylemin "İsrail ordusunun kentte yaşayan yüzbinlerce masum sivil – kadın, çocuk ve yaşlı – üzerinde işlediği savaş suçlarını tırmandırmaya yönelik bir hazırlık niteliği taşıdığı" vurgulandı.

Hamas, ayrıca faşist işgal liderlerinin Gazze’de işledikleri suçların etnik temizlik ve sistematik zorla yerinden etme suçu teşkil ettiğini ve bunun "vahşice ve tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirildiğini" savundu.

Katz’ın Açıklamaları ve Askeri Hamleler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada Gazze'de katliamlara ve açlığa rağmen kentten ayrılmayan sivillere karşı sert bir tutum takınacaklarını belirterek, bu kişileri "terörist veya terör destekçisi" olarak göreceklerinin işaretini vermişti.

Katz, İsrail ordusunun Gazze kentini kuşatmaya "büyük oranda" yaklaştığını iddia ederek bölgedeki Filistinlilere yeniden zorunlu göç çağrısı yaptı. Ayrıca, Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nun batısını işgale başladıklarını ve koridorun işgali tamamlandıktan sonra Gazze kentinden güneye geçmek isteyenlerin İsrail ordusunun kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını söyledi; bunun isteyenler için "bunun son şans olduğunu" ileri sürdü.

Uluslararası Çağrı

Hamas açıklamasında, Gazze'ye yönelik saldırıların ve katliamların sürdüğü belirtilerek uluslararası toplum, Arap ve İslam ülkeleri acilen harekete geçmeye çağrıldı. Açıklama, bu "tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş ihlalleri durdurmak", işgalci terörü caydıracak adımlar atmak ve "faşist liderlerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı yargı önüne çıkarmak" gerektiğini vurguladı.