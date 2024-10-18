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Hamas, Mahmud Hamdan'ın Ölümüyle İlgili Açıklama Yaptı

Hamas, askeri komutanı Mahmud Hamdan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamdan, çatışmalarda Yahya Sinvar ile birlikte bulunuyordu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:21
Hamas, Mahmud Hamdan'ın Ölümüyle İlgili Açıklama Yaptı

Hamas'ın Komutanı Mahmud Hamdan Hayatını Kaybetti

Hamas, önemli askeri komutanlarından Mahmud Hamdan'ın, Yahya Sinvar ile birlikte katıldığı çatışmada yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu olayın Refah bölgesinde meydana geldiği bildiriliyor.

Çatışmalar ve Kaybın Detayları

Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre, İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından olan Mahmud Hamdan, Tel Sultan bölgesinde, İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybederek, büyük bir kayba uğradı. Hamas, Hamdan’ın, Hamas lideri Sinvar ile birlikte bu çatışmada öldüğünü belirtti.

Sinvar'ın Ölüm Haberi

Ayrıca, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar’ın da benzer bir saldırıda hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu durum, Hamas içerisinde büyük bir üzüntüye yol açmış görünüyor.

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