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Hamas, Netanyahu'ya Rağmen İsrailli Esirleri Koruduğunu Açıkladı

Hamas, Netanyahu'nun hedef alımına rağmen İsrailli esirlerin korunması için çaba gösterdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:03
Hamas, Netanyahu'ya Rağmen İsrailli Esirleri Koruduğunu Açıkladı

Hamas, Esirlerin Korunması İçin Çaba Göstermekte Kararlı

Hamas, 15 aydan uzun süredir devam eden İsrail bombardımanları ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "onları hedef alıp yok etme" girişimlerine rağmen, İsrailli esirleri koruma konusunda büyük çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Ateşkes Anlaşması Çerçevesinde Beşinci Esir Takası

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Deyr el-Belah kentinde yapılan beşinci esir takasında 3 İsrailli esir serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından Hamas, yazılı bir açıklama ile durumu kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, Filistin direnişinin, İsrailli esirlere yönelik muamelesinde insani değerlere ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerine bağlı kaldığı vurgulandı. "Direnişimiz, siyonist bombalamalara ve savaş suçlusu Netanyahu'nun İsrailli esirleri hedef alıp ortadan kaldırma girişimlerine rağmen, onların hayatlarını korumak için büyük çaba sarf etti," ifadelerine yer verildi.

İsrail Tarafından Gelen Tepkiler

Öte yandan, İsrail Başbakanlığı, serbest bırakılan esirlerle ilgili açıklamasında, "Esirlerin, ciddi şekilde yetersiz beslenmiş göründükleri" ifadesini kullandı. Ayrıca, "İsrail'in tanık olduğu korkunç sahneleri görmezden gelmeyeceği" belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise X hesabından yaptığı açıklamada, serbest bırakılan İsrailli esirlerin durumunu "insanlığa karşı suç" olarak değerlendirdi.

Bu beşinci esir takasında, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

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