Hamas: Refah'ta 50 Binden Fazla Sivil Bombardıman Altında Mahsur Kalmış Durumda

Hamas, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 50 binden fazla sivilin mahsur kaldığını açıkladı. Saldırılar uluslararası hukuku ihlal ediyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 19:14
Hamas: Refah'ta 50 Binden Fazla Sivil Bombardıman Altında Mahsur Kalmış Durumda

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik başlattığı saldırılarda 50 binden fazla sivilin kuşatma altında bulunduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, Refah kentindeki Tel es-Sultan ve Suudi mahalleleri ile El-Bereksat bölgesine vahşi bir saldırı başlattı, bu bölgelerde 50 binden fazla sivil hava ve topçu bombardımanı altında mahsur kaldı" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, Han Yunus’un güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı El-Mevasi bölgesini ve sağlık ekiplerini kasten hedef aldığı belirtilirken, bu saldırıların savaş suçu olarak nitelendirildiği vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin başta uluslararası insancıl hukuk olmak üzere tüm uluslararası yasaları açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Ambulans ve sağlık ekiplerinin kuşatılan bölgeye giremediği, ölü ve yaralı haberlerinin geldiği aktarılırken, İsrail ordusunun bölgeyi aralıksız bombaladığı ifade edildi. Bu kapsamda, Arap ülkelerine, Birleşmiş Milletler'e ve dünya genelindeki tüm topluluklara ''İsrail'in işlediği korkunç suçun ve soykırımın durdurulması için acil ve ciddi bir şekilde harekete geçme'' çağrısı yapıldı.

İsrail'in saldırılarıyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda, Refah kentinde Tel es-Sultan ve Suudi mahalleleri ile Bereksat bölgesinin kuşatma altına alındığı ifade edildi. İsrail ordusu, bu bölgede kontrolünü derinleştirdiğini ve Gazze'nin güneyinde güvenli bir tampon bölgesini genişletmek için harekete geçtiğini duyurdu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılara yeniden başladı. Bu süreçte, çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 670'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, 1200'ü aşkın kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısının 50 bin 21’e, yaralı sayısının ise 113 bin 274'e yükseldiği bildirildi.

Saldırılar, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tartışmalı siyasi adımları ile birlikte, düşen ateşkesi bahane ederek Hamas'a karşı artan askeri gücünü kullanma kararı almasıyla dikkat çekiyor.

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