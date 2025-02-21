Hamas, Serbest Bırakacağı 6 İsrailli Esirin İsimlerini Açıkladı

Hamas, yarın yapılacak esir takası çerçevesinde serbest bırakacağı 6 İsrailli esirin isimlerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:58
Hamas, Serbest Bırakacağı 6 İsrailli Esirin İsimlerini Açıkladı

Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas, İsrail ile Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakacağı 6 İsrailli esirin isimlerini açıkladı.

Eliya Cohen, Omer Shem-Tov ve Diğerleri

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada serbest bırakılacak esirlerin isimlerini duyurdu. Bu esirler:

  • Eliya Cohen
  • Omer Shem-Tov
  • Omer Wenkert
  • Tal Shoham
  • Avera Mengistu
  • Hisham al-Sayed

İsrail basını, Hisham al-Sayed ve Avera Mengistu'nun 10 yıldan uzun süredir Gazze Şeridi'nde esir tutulduğunu bildirdi.

Aileler Bilgilendirildi

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Hamas'ın yarın serbest bırakacağı 6 İsrailli esirin isimlerinin kendilerine ulaştığını açıkladı. Serbest bırakılacak esirlerin aileleri de durumu öğrendi.

Anlaşmanın Detayları

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Hamas, esir takası kapsamında bugüne kadar 19'u sağ, 3'ünün cenazesi olmak üzere toplamda 22 İsrailli esiri teslim etti. Ayrıca, İsrail yönetimi, Hamas'ın gelecek hafta 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini açıkladı.

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