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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Suikast Tepkileri

Doğu Anadolu'da Van, Bitlis ve Muş'ta İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail'e sert eleştiriler yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:47
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Suikast Tepkileri

İsmail Heniyye'nin Suikastına Tepki

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde geniş yankı buldu. Van, Bitlis ve Muş'ta düzenlenen etkinliklerle Heniyye'ye destek gösterildi.

Van'da Gıyabi Cenaze Namazı

Van Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Hz. Ömer Camisi'nde toplanan birçok vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ikindi namazında Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Katılımcılar, İran'daki suikasta tepki göstererek, İsrail'e karşı sert mesajlar verdiler.

Etkinlikte konuşan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Muhammed Garip Cesur, “Komutan Heniyye, hasretle beklediği şehadet makamına kavuştu. Masum, mazlum şehitlerin kanı, dünyadaki zulümlerin son bulmasına vesile oluyorsa azap olsun” ifadelerini kullandı.

Bitlis’te Dualar Edildi

Bitlis’te de gıyabi cenaze namazı, Ulu Camii’de gerçekleştirildi. İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani’nin kıldırdığı namaz sonrasında, Diyanet-Sen Bitlis Şube Başkanı Behzat Durak, Heniyye'nin özgür Kudüs hayalini vurgulayarak, “Yeryüzünün vicdanlı insanları İsrail'in alçaklığına tanık olsun” dedi.

Muş'ta İslam Şehidi Vurgusu

Muş Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri ve diğer katılımcılar, Çağlayan Camisi'nde bir araya gelerek, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua etmesinin ardından, Heniyye’yi İslam’ın şehidi olarak nitelendirdiler. Demir, “Heniyye, canını İslam ve Mescid-i Aksa için feda eden bir şehit” ifadelerini kullandı.

Bu etkinlikler, uluslararası platformlarda İsrail'in eylemlerine karşı artan tepkilerin bir yansıması niteliği taşımaktadır.

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