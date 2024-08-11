Hamas'tan Arap Birliği ve İİT'ye Gazze İçin Acil Toplantı Çağrısı

Hamas'tan Acil Toplantı Çağrısı

Hamas, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdinde, Gazze'de 10 aydan uzun süredir devam eden insanlık dramına son vermek amacıyla acil bir toplantı talep etti.

Açıklamalar ve Talepler

Hamas tarafından yapılan resmi açıklamada, "Arap Birliği ve İİT'yi hemen bir toplantı düzenlemeye çağırıyoruz." denildi. Açıklamada, Gazze halkına karşı sürdürülen soykırımın durdurulması ile birlikte, İsrail ile tüm siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin sona erdirilmesi konusunda etkili kararların alınması gerektiği vurgulandı.

11 Kasım Zirvesi'nde Alınan Kararlar

Ayrıca, 11 Kasım tarihinde Riyad'da gerçekleştirilen İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasının önemi de dile getirildi. Bu kararlar, Gazze'ye uygulanacak ambargonun kaldırılması ve insani yardım girişlerinin sağlanması yönünde.

BMGK ve Uluslararası Yargı Sistemine Çağrı

Buna ilaveten, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil bir toplantı düzenleyerek, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durduracak gerekli kararların alınması için çağrı yapıldı.

Uluslararası hukuk sistemine de seslenen Hamas, savaş suçları işleyen Siyonistlerin yargılanması için gerekli mekanizmaların devreye sokulması gerektiğini belirtti. Özellikle, 10 Ağustos'ta Gazze'deki Et-Tabiin Okulu’na yönelik saldırıda İsrail ordusunun sorumluluğunun araştırılması adına uluslararası bir komisyonun Gazze'ye iletilmesi talep edildi.

ABD'nin Rolü

Açıklamada, Gazze'de yaşanan katliamların arkasındaki doğrudan sorumlu olarak ABD'nin gösterilmesi de dikkat çekti. Zeminde yürütülen değerlendirmede, "Özellikle ABD ve diğer Batılı ülkelerin siyasi ve askeri desteği olmasaydı, İsrail Gazze'de katliamlara devam edemezdi. Bu destekler, insanlık suçlarına ortak olmak anlamına geliyor," ifadesi yer aldı.