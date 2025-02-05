Hamas'tan Batı Şeria'daki Direnişe Destek Çağrısı

Hamas'tan Direniş Mesajı

Hamas Hareketi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin halkına İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürmeleri gerektiğini duyurdu. Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Teyasir kontrol noktasına gerçekleştirilen bir saldırının ardından hayatını kaybeden Muhammed Derağima için başsağlığı diledi.

Direnişin Önemi

Açıklamada, direniş operasyonlarının devam etmesinin Filistin halkının işgale karşı koyma kabiliyetini artırdığına işaret edildi. "İsrail'in Batı Şeria'da işlediği suçların artmasının bedeli daha fazla direniş saldırısı olacaktır" denildi. Ayrıca, Batı Şeria'daki Filistinlilere, özgürlük elde edilene kadar direniş seçeneğine bağlı kalmaları çağrısında bulunuldu.

Teyasir Kontrol Noktasındaki Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nde yer alan Teyasir askeri kontrol noktasına 4 Şubat Salı sabahı düzenlenen silahlı saldırıda, biri subay olmak üzere iki İsrail askeri ölmüş, sekiz İsrail askeri de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Muhammed Derağima ise çatışmada hayatını kaybetmiştir.