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Hamas'tan Holon Saldırısına Açıklama

Hamas, Holon'daki bıçaklı saldırının İsrail'in saldırılarına karşı doğal bir tepki olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:01
Hamas'tan Holon Saldırısına Açıklama

Hamas'tan Saldırı Açıklaması

Hamas, Tel Aviv'in güneyinde bulunan Holon kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki katliamlarına bir yanıt olarak değerlendirdi.

Olayın Detayları

Holon kentinde meydana gelen ve iki İsrailli vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyla ilgili olarak, Hamas yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, eylemi gerçekleştiren Ammar Rızk Avde'nin İsrail polisi tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Avde'nin ailesine ve Tüm Arap ve İslam camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Direniş Mesajı

Açıklamada, Filistin halkının, işgal edilen topraklarda ulusal haklarını elde etme mücadelesine devam edeceği vurgulandı. "Holon'daki bıçaklı saldırı, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da uyguladığı katliamlara doğal bir tepki" şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkına, işgal sona erene ve Filistin toprakları özgürleşene kadar direnişi sürdürmeleri yönünde bir çağrı yapıldı.

Saldırının Sonuçları

Tel Aviv'in güneyindeki Holon'daki bıçaklı saldırıda iki İsrailli yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırı şüphelisi olan Filistinli kişi, güvenlik güçleri tarafından vurularak olay yerinde etkisiz hale getirildi.

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