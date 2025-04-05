Hamas'tan İsrail'in Çocuklara Yönelik Saldırılarında Kınama ve Koruma Çağrısı

Hamas, Gazze'deki Çocukların Korunması İçin Çağrı Yaptı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlerdidiği suçları kınayarak uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına çocukları koruma çağrısında bulundu. Açıklama, 5 Nisan'da kutlanan Filistin Çocuk Günü vesilesiyle yapıldı.

Açıklamada, bu yılki Filistin Çocuk Günü’nün, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te Filistinli çocuklara karşı gerçekleştirdiği binlerce suçun gölgesinde kutlandığı belirtildi. Hamas, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 1100 çocuğu tutukladığını ve 39 bin çocuğun bir veya her iki ebeveynini kaybettiğini ifade etti.

İsrail'in Saldırılarındaki Çocuklar

Açıklamada, İsrail'in çocukları canlı kalkan olarak kullanma, eğitimden mahrum bırakma ve ulusal kimliklerini yok etme gibi sistematik suçlar işlediği vurgulandı. Çocukların kasten öldürülmesi, alıkonulması ve işkence görmesi, uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak değerlendirildi. Ayrıca, İsrail'in cezasız kalmasının, Filistinli çocuklara yönelik suçları artıracağı konusunda uyarı yapıldı.

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer hükümetlerden İsrail'den hesap sormalarını talep etti. İnsan hakları örgütlerine ise, bu suçları ifşa ederek Filistinli çocukların haklarını korumak için çalışma çağrısı yapıldı.

Filistin'de Çocukların Durumu

Filistinli yetkililere göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'deki saldırılarda yaşamını yitirenlerin yüzde 60'ı çocuk ve kadındır. Filistin Merkezi İstatistik Kurumu’na göre, 18 yaş altı çocuklar, 5.5 milyonluk nüfusun yüzde 43’ünü oluşturmaktadır. Bu çocukların 3.4 milyonu Batı Şeria'da, 2.1 milyonu ise Gazze'de yaşamaktadır.

Gazze'de Yeniden Başlayan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart 2023'te şiddetli saldırılara tekrar başlamış ve bu süreçte çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1309 Filistinli hayatını kaybetmiştir. 7 Ekim 2023'ten itibaren düzenlenen saldırılarda ise ölenlerin sayısı 50.669'a yükselmiştir.

Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde Gazze'de soykırımı yeniden başlattığını ifade etti. Bu saldırılar, yine tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleşmektedir.