Hamas'tan İsrail'in Filistinli Esirleri Serbest Bırakmama Kararına Tepki

Hamas, İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakmasını ertelemesini tepkiyle karşıladı ve bunun süreci oyalama politikası olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:30
Hamas'tan İsrail'in Filistinli Esirleri Serbest Bırakmama Kararına Tepki

Hamas İsrail'in Esir Politikalarını Kınadı

Hamas, İsrail’in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme kararına tepki gösterdi. Hamas, bu durumu "vaatlerinden kaçınmak ve süreci oyalama politikalarının bir göstergesi"

İzzet er-Rişk'ten Açıklama

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in “teslim töreninin aşağılayıcı olduğu”

Ayrıca, er-Rişk teslim törenlerinin insani bir çerçevede gerçekleştirildiğini belirterek, "Asıl aşağılamanın Filistinli esirlerin serbest bırakılma sürecinde maruz kaldıkları şiddet, işkence ve bilinçli kötü muamele olduğuna"

Filistinli Esirlerin Durumu

Rişk, Filistinli esirlerin elleri kelepçeli ve gözleri bağlı bir şekilde serbest bırakıldığını, yakınlarının ise karşılama törenleri düzenlemeleri konusunda tehdit edildiğini aktardı.

Netanyahu'nun Açıklamaları

Hamaslı yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme kararının, anlaşmayı kasıtlı olarak engelleme girişimi olduğunu ifade etti. Bu durumun anlaşma hükümlerinin açık bir ihlali anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

İsrail'in Kararı

Hamas, esir takasının 7. turu kapsamında Gazze Şeridi’nde bulunan 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen, İsrail’in Filistinli esirlerin salıverilmesini askıya aldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları"

Açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve bunun törensiz olarak yapılmasının garanti altına alınana kadar “602 Filistinli esirin”

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi ise, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağını duyurdu.

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