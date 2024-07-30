Hamas'tan İsrail'in Hizbullah'a Saldırısına Sert Tepki

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas Hareketi, İsrail'in Beyrut'un güneyinde yer alan Hizbullah karargahına düzenlediği hava saldırısının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu belirterek durumu şiddetle kınadı.

Acımasız Saldırıya Tepki

Hamas, yazılı bir açıklamada, "Beyrut'un güney banliyösündeki Hizbullah karargâhını hedef alan ve birçok masum kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bu Siyonist saldırıyı kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Sorumluluk Uyarısı

Yapılan açıklamada, Hamas, bu tür eylemlerin sonuçlarından İsrail'in ve destekçilerin sorumlu olacağı vurgusunu yaptı. Ayrıca, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin tehdit altında olduğunu belirtti.

İsrail'in Hava Saldırısı

Öte yandan, İsrail güçleri Beyrut'un Huhreyk Mahallesi'nde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hamas, ayrıca saldırının arkasında yatan siyasi ve askeri desteklerin, İsrail'in suçlarının devamını sağladığını ve bunun Amerikan yönetiminin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.