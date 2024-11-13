Hamas'tan Küresel Protesto Çağrısı: Gazze'deki Soykırıma Tepki

Hamas'tan Küresel Protesto Çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ve aç bırakma politikalarına yönelik küresel çapta tepki verilmesi çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerin halkları ile özgür insanlardan, 15, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde, İsrail ve destekçilerinin büyükelçilikleri önünde kitlesel gösteriler düzenlemeleri istendi.

Protestoların Amacı

Açıklamada, bu protestoların İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, kuzey bölgedeki ablukayı ve Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini kınama amacı taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, ABD, İngiltere ve Almanya'nın Tel Aviv'e verdiği desteklere de tepki gösterilmeye çağrıldı.

Halktan Katılım Beklentisi

Hamas, bu eylemlere aktif katılım gösterilmesini ve soykırım durana kadar her şekilde baskı yapılmasını talep etti.

UNRWA Uyarıları

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'daki açıklamasında, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceğine dikkat çekti. Açlık durumunun, İsrail devleti tarafından bir silah olarak kullanıldığını ifade etti.

7 Ekim Sonrası Gelişmeler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde Mescid-i Aksa dahil olmak üzere kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla geniş kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda İsrail tarafında 1200 kişinin hayatını kaybettiği, 5132 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 17 binden fazla çocuk ve kadın dahil olmak üzere toplamda 43 bin 712 Filistinli yaşamını yitirdi, 103 bin 258 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu belirtiliyor ve halkın sığındığı hastane ve okullar da hedef alınarak önemli sivil altyapılar tahrip ediliyor.

Öte Yandan

Gazze'deki saldırıların başlangıcından bu yana, İsrail ordusu 368’i karadan olmak üzere toplamda 782 askerinin öldüğünü açıkladı. 24 Kasım 2023'teki insani ara sürecinde ise 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı, ancak binlerce Filistinli alıkonmaya devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerçekleştirilen saldırılarda, 167’si çocuk olmak üzere 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.