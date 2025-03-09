Hamas'tan Tepki: Gazze'nin Elektriği Ekim'den Beri Kesik

Hamas, İsrail'in Gazze'nin elektriğini Ekim 2023'ten beri kestiğini belirterek, uluslararası yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 22:20
Hamas'tan Tepki: Gazze'nin Elektriği Ekim'den Beri Kesik

Hamas, Gazze'de Elektrik Kesintisine Tepki Gösterdi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde elektriği, Ekim 2023'te başladığı saldırılarla birlikte kestiğini duyurdu. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in Gazze'nin elektriğini kesme kararını açıklamasının ardından demeç verdi.

Uluslararası Yasalara Aykırı

Kasım, “İsrail işgali, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların ilk gününden itibaren bölgede elektriği kesti.” şeklinde konuşarak, İsrail'in bu tutumunun tüm uluslararası yasa ve normları hiçe saydığına dikkat çekti. Ayrıca, bu uygulamanın Gazze'deki soykırımı tamamlamada bir aç bırakma politikası olduğunu vurguladı.

Arap Birliği'ne Çağrı

Hamas Sözcüsü, Arap Birliği Zirvesi'nde alınan, “Gazze Şeridi’nin abluka altında tutulmasını ve Filistinlilerin aç bırakılmasını” reddeden kararların uygulanması gerektiğini ifade etti.

İsrail'den Elektrik Tedarikine Son

Gün içerisinde İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıkladı. İşgale karşı Hamas, daha önce kaynakların durduğunu ifade etmişti.

Ateşkes ve İnsani Yardımlar

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas’a yönelik olarak esirleri teslim etmemesi durumunda “daha ileri adımlar” atacaklarını belirtti.

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