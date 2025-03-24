Hamas'tan Trump'a Çağrı: Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Hareket Et!

Kassam Tugayları'nın Yayımladığı Videoda Esir Ailesinden Trump'a Çağrı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yayımladığı bir videoyla esirlerinden biri olan Elkana Bohbot'un ailesinden ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu. Aile, esirlerin serbest bırakılması için acil bir müdahale bekliyor.

Elkana Bohbot'un Ailesinin Açıklamaları

Videoda yer alan aile, Elkana'nın 535 gündür cehennemde yaşadığını ve zor bir durumda olduğunu vurguladı. Aile, Elkana’nın sürekli açlık nedeniyle kilo kaybı yaşadığını, cilt ve solunum sorunları ile mücadele ettiğini belirtirken, yaklaşık bir buçuk yıldır güneş ışığı görmediğini de ifade etti.

Aile, Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videonun Elkana'nın bir an önce evine dönmesi gerektiğinin bir kanıtı olduğunu kaydetti. "Size yalvarıyoruz. Güneş ışığı görmeyi bekleyen, İsrail'in bombardımanını duyan ve sürekli korku içinde yaşayanın sizin oğlunuz olduğunu düşünün," ifadeleriyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump'a seslendiler.

Politik Yansımalar

Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elkana Bohbot ve Yusuf-Chaim Ohana'nın yer aldığı video, zalim, kötü ve ihmalkar bir hükümete sahip olduğumuzun acı bir göstergesidir," değerlendirmesinde bulundu. Golan, 59 kardeşimizin hala Gazze'de olduğunu ve hayatlarının tehlikede olduğunu aktararak, hükümetin mevcut durumunu eleştirdi.

Kassam Tugayları, iki İsrailli esirin yeniden başlayan saldırılar sonrasında yaşanan dramı gözler önüne seren bir video yayımlayarak, bunların son bulması gerektiğini belirtti.