Hamas, Trump'ın 'Gazze Ateşkesi Reddedildi' İddiasını Yalanladı

Hamas, Trump'ın 'Hamas Ateşkesi Reddetti' İddiasını Reddetti

Hareket, gerçek sorumlunun Netanyahu olduğunu vurguladı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de bir ateşkese ulaşılması için yapılan teklifin Hamas tarafından reddedildiği yönündeki iddiasını resmi olarak yalanladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi ve ateşkesin sağlanması için gösterilen çabaları boşa çıkaranın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Hamas, bu yolda her türlü esnekliği gösterdi." ifadesine yer verilerek, ateşkesin sağlanması yolunda hiçbir zaman engel olunmadığı vurgulandı.

Hamas ayrıca, ABD yönetimi, arabulucu ülkeler ve uluslararası aktörlerin bildiği üzere ateşkes anlaşması çabalarının sonuç vermesini engelleyen tek kişinin "savaş suçlusu Netanyahu" olduğunu savundu.

Açıklamada Netanyahu'nun Ocak ayında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasını bozduğu, ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ve Hamas tarafından kabul edilen öneriyi görmezden gelerek, Katar'da Trump'ın son önerisini görüşen Hamas heyetinin toplantı yerini bombaladığına dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump ise New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabında, Gazze'de bir ateşkese ulaşılması için çalıştığını ancak Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmediğini savunmuştu.