Hamas ve Fetih'ten İsrail'in Batı Şeria'daki Ev Yıkımlarına Sert Tepki

Hamas ve Fetih Hareketi, İsrail'in Batı Şeria'daki ev yıkımlarına karşı çıkarken, sorumluların uluslararası toplum tarafından durdurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 02:11
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 02:11
Hamas ve Fetih'ten İsrail'in Batı Şeria'daki Ev Yıkımlarına Sert Tepki

Hamas ve Fetih Hareketi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nda gerçekleşen ev yıkımlarına sert tepki gösterdi.

Hamaslı yetkili Mahmut Mirdavi, yazılı açıklamasında, "Tulkerim kentine ve kampına yönelik devam eden saldırılar ve işgalcilerin (İsrail) gerçekleştirdiği sistematik yıkım, işgalin (İsrail) suç teşkil eden yaklaşımının, ilhak ve yerinden etme planlarını uygulama çabalarının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Mirdavi belirlendiği üzere, İsrail'in Filistinlilere karşı psikolojik bir savaş yürüttüğünü belirtti. "İşgalin (İsrail) vahşi uygulamaları, özellikle de ev yıkımları halkın ve direnişin motivasyonunu etkilemeye yönelik çaresiz girişimlerinin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'daki hedeflerinin başarısız olacağına vurgulayan Mirdavi, "İsrail'in Filistin halkının iradesini kırmaya ve mücadelesini boğmaya yönelik tüm planlarının gerçekleşmesi mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devlet, yazılı açıklamasında, "Yaşanan sadece askeri operasyonlar değil, Batı Şeria kamplarını sakinlerinden boşaltmayı ve Filistin halkının yaşadığı felaketin ve yerinden edilmenin tanığı olarak varlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan sistematik bir etnik temizliktir." ifadelerini kullandı.

Devlet, uluslararası toplumun İsrail'in suçlarının hukuki ve ahlaki olarak sorumlu olduğunu belirterek, "korkak kınamaların" işe yaramadığını vurguladı. Uluslararası toplumu, İsrail'i durduracak etkili mekanizmaları devreye koymaya çağırdı.

İsrail ordusu, dün Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Menşiye Mahallesine askeri buldozerlerle girerek yolları tahrip etmiş ve Filistinlilere ait 11 evin duvarlarını yıkmıştır.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adıyla bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti. 21 Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve bölgedeki yapılar ile altyapılar büyük ölçüde tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk, toplam 927 Filistinli yaşamını yitirdi ve 7 bine yakın kişi yaralandı.

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