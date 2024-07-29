Hamas ve Filistinli Kurumlardan Sde Teiman Hapishanesi'nde Uluslararası Soruşturma Talebi

Hamas ve Filistinli Kurumlardan Soruşturma Çağrısı

Hamas ve çeşitli Filistinli kuruluşlar, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'in güneyindeki Sde Teiman askeri üssünde meydana gelen insan hakları ihlalleri için uluslararası bir soruşturma talep etti. Özellikle burada bir Filistinlinin cinsel istismara ve işkenceye maruz kaldığı bilgisi üzerine yapılan açıklamada, bu durumun detaylı bir incelemeye tabi tutulması gerektiği vurgulandı.

Sistematik İhlaller ve İnsan Hakları İhlalleri

Hamas tarafından yapılan yazılı bir açıklamada, "Sde Teiman askeri üssünde Gazze Şeridi'nden alıkonulan binlerce kişinin maruz kaldığı acımasız ihlaller, Siyonist subaylar ve işgal ordusu askerleri tarafından uygulanan sistematik işkence ile İsrail'in insanilikten uzak bir tavır sergilediğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, uluslararası topluma bu haksızlıkları gün yüzüne çıkarması ve gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, uluslararası topluma yaklaşık 10 aydır süregelen Bucak işkencelerinin derhal sonlandırılması ve bu ihlallere karşı gereken önlemlerin alınması için acil müdahale çağrısında bulundu. Faris, Sde Teiman askeri üssünde yaşanan cinsel istismar ve işkencelerin araştırılması üzere Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bir komite kurulması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Suçlarına Dikkat Çekildi

Faris, Sde Teiman askeri üssünde gözaltına alınan bir Filistinliye yönelik cinsel istismar iddialarının sorumlusuyla sadece dokuz askerin gözaltına alınmasının pek çok suçu göz ardı eden bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ayrıca, "Eğer İsrail gerçekten bir hukuk devleti olsaydı, bu tür insanlık dışı eylemleri teşvik eden yetkililerin tutuklanması gerekirdi." diyerek eleştirilerini sürdürdü.

BM Acil Toplantı Çağrısı Yaptı

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, İsrail hapishanelerindeki insanlık dışı koşulların incelenmesi için uluslararası bir soruşturma komitesinin kurulmasını talep etti. Abdullah ez-Zegari de, yapılan ihlallerin sadece Gazze savaşının başlangıcından bu yana esirler karşısında işlenen binlerce suçtan bir tanesi olduğunu vurgulayarak, BM'yi acil toplantıya davet etti.

Sde Teiman'da Uygulanan İşkenceler

New York Times'ta yayımlanan haberlere göre, Sde Teiman gözaltı merkezi, alıkonulan Filistinlilerin maruz kaldığı işkencelerle sık sık gündeme geliyor. Burada tutulanların gözlerinin bağlı olduğu ve 18 saate kadar ellerinin kelepçeli kaldığı bildirildi.