Hamas ve İsrail Arasında Esir Takası: 4 İsrailli Kadın Asker Serbest Bırakıldı

Esir Takasının İkinci Turu Tamamlandı

Hamas ve İsrail arasında süregelen esir takası müzakereleri devam ediyor. Bu kapsamda, son olarak Gazze’deki 4 İsrailli kadın asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

Serbest Bırakılan Askerler

Serbest bırakılan 4 kadın asker, güvenli bir şekilde Kızılhaç’a teslim edildi. Bu gelişme, esir takasının ilerlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Müzakerelerin Geleceği

Her iki taraf arasında yapılan takas görüşmeleri, bölgedeki tansiyonun azalmasını hedefliyor. Üst düzey yetkililer, esir takasının barışa katkıda bulunmasını umuyorlar.