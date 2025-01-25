Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası İkinci Turda 4 İsrailli Kadın Asker Serbest Bırakıldı

Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası İkinci Turu Başarıyla Gerçekleşti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de düzenlenen esir takasının ikinci turu kapsamında 4 İsrailli kadın askeri Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Bu gelişme, esir değişiminin önemli bir aşamasını temsil ediyor.

Filistin Meydanı'nda Duygulu Anlar

Esir takasının ardından Gazze'deki Filistin Meydanı’nda sabah saatlerinde bu olaya tanıklık etmek üzere binlerce Filistinli toplandı. Esirlerin teslimatına yönelik belgeler, Kassam Tugayları ve Kızılhaç temsilcileri arasında sahnede imzalandı.

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarında yaka kartları ile sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, kalabalığı selamlayarak anın duygusunu paylaştı. Sevinçle sahnede gülümsemeleri dikkat çekti.

Uluslararası Kızılhaç'a ait konvoy, kadın askerlerin teslim alınmasının ardından hareket ederek bu askerleri İsrail'e götürmek üzere yola çıktı.

İsrail'de Bekleyiş

Gazze'deki 4 İsrailli kadının serbest bırakılışını takip etmek üzere Tel Aviv’de, Rehineler Meydanı olarak bilinen alanda çok sayıda İsrailli toplandı. Burada, yasaklı olan Al Jazeera kanalı üzerinden esir değişimine ilişkin görüntüler yerel kanallar aracılığıyla büyük bir heyecanla izlendi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar aracılığıyla, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma sağlandığı duyuruldu. Anlaşma, 19 Ocak'ta TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. İlk aşaması 42 gün sürecek olan bu anlaşma çerçevesinde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

İlk aşama kapsamında, 19 Ocak’ta 3 İsrailli kadın esir Kızılhaç ekibine teslim edilmişti. Anlaşmanın gereği olarak, aynı gün içerisinde İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de serbest bırakılmıştı.