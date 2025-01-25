DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.728.061,96 0,64%

Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası İkinci Turda 4 İsrailli Kadın Asker Serbest Bırakıldı

Hamas, Gazze'deki 4 İsrailli kadını Uluslararası Kızılhaç'a teslim etti; karşılığında 200 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:47
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası İkinci Turda 4 İsrailli Kadın Asker Serbest Bırakıldı

Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası İkinci Turu Başarıyla Gerçekleşti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de düzenlenen esir takasının ikinci turu kapsamında 4 İsrailli kadın askeri Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Bu gelişme, esir değişiminin önemli bir aşamasını temsil ediyor.

Filistin Meydanı'nda Duygulu Anlar

Esir takasının ardından Gazze'deki Filistin Meydanı’nda sabah saatlerinde bu olaya tanıklık etmek üzere binlerce Filistinli toplandı. Esirlerin teslimatına yönelik belgeler, Kassam Tugayları ve Kızılhaç temsilcileri arasında sahnede imzalandı.

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarında yaka kartları ile sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, kalabalığı selamlayarak anın duygusunu paylaştı. Sevinçle sahnede gülümsemeleri dikkat çekti.

Uluslararası Kızılhaç'a ait konvoy, kadın askerlerin teslim alınmasının ardından hareket ederek bu askerleri İsrail'e götürmek üzere yola çıktı.

İsrail'de Bekleyiş

Gazze'deki 4 İsrailli kadının serbest bırakılışını takip etmek üzere Tel Aviv’de, Rehineler Meydanı olarak bilinen alanda çok sayıda İsrailli toplandı. Burada, yasaklı olan Al Jazeera kanalı üzerinden esir değişimine ilişkin görüntüler yerel kanallar aracılığıyla büyük bir heyecanla izlendi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar aracılığıyla, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma sağlandığı duyuruldu. Anlaşma, 19 Ocak'ta TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. İlk aşaması 42 gün sürecek olan bu anlaşma çerçevesinde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

İlk aşama kapsamında, 19 Ocak’ta 3 İsrailli kadın esir Kızılhaç ekibine teslim edilmişti. Anlaşmanın gereği olarak, aynı gün içerisinde İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de serbest bırakılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Eskrimci Derin Rüyam Kamiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Özyeğin Üniversitesi'nden Kartalkaya Oteli Yangınında Kaybedilen Dekan ve Kızına Taziye Mesajı
3
Hindistan ve Endonezya'dan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları
4
Erdoğan: Terör Belasına Son Verdikten Sonra Hedeflerimize Koşacağız
5
Alanya'da Kamyonetle Çarpışan Otomobil İş Yerine Girdi
6
SOLOTÜRK, Antalya'da Heyecan Verici Eğitim Uçuşlarına Devam Ediyor
7
Konya'daki Bina Çöküşünde Acı Son: Bakan Yerlikaya Açıklama Yaptı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!