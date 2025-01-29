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Hamas, Yarından İtibaren 110 Filistinlinin Serbest Bırakılacağını Duyurdu

Hamas, esir değişimi kapsamındaki 110 Filistinlinin isimlerini açıkladı. Serbest bırakılacaklar arasında çocuklar ve ağır ceza almış tutuklular var.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:49
Hamas, Yarından İtibaren 110 Filistinlinin Serbest Bırakılacağını Duyurdu

Hamas, 110 Filistinlinin Serbest Bırakılacağını Açıkladı

Hamas, esir değişimi anlaşması çerçevesinde yarın İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 110 Filistinli esirin isimlerini içeren bir liste yayımladı. Bu açıklama, örgütün yazılı duyurusu ile kamuoyuna aktarıldı.

Serbest Bırakılacak Esirlerin Detayları

Açıklamaya göre, yarın serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis cezası almış ve 48'i ise ağır hapis cezasıyla cezaevinde bulunan tutuklulardan oluşmaktadır. Ayrıca, müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişinin ve ağır hapis cezasına verilen 3 tutuklunun Filistin dışına gönderileceği belirtildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, daha önce yapmış oldukları açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşması gereğince yarın serbest bırakacakları 3 İsrailli esirin isimlerini duyurmuştu. Bu kapsamda, Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli esirlerin serbest bırakılacağı ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası süreci için Katar ve Mısır gibi arabulucular tarafından yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığını açıkladı. Bu süreç, Hamas ve İsrail arasındaki ikinci tur takasın hemen öncesinde gerçekleşti.

Krize Neden Olan Durum

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmazlık, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması sonucu bir krize yol açmıştı. Ancak, arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar, yarın ek bir esir takası turu gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varmak zorunda kaldı.

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