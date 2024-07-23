Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas Yetkilisi: Çin’de Varılan Uzlaşı Uygulanmalı

Hamas'ın yetkilisi, Çin’deki Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşının kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:34
Hamas Yetkilisi: Çin’de Varılan Uzlaşı Uygulanmalı

Hamas'tan Çin'de Varılan Uzlaşının Önemi

Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Musa Ebu Merzuk, Çin'de Filistinli gruplar arasında imzalanan uzlaşı anlaşmasının uygulanmasını umduğunu ifade etti. Merzuk, bu uzlaşının daha önceki benzerleri gibi kağıt üzerinde kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Değişimler ve Tarihi Anlar

Ebu Merzuk, yaptığı açıklamada, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli değişiklikler yarattığını belirtti. Toplantıda "tarihi anlar" yaşandığına dikkat çeken Merzuk, imzaladıkları bildirinin uygulamaya geçirilmesi temennisinde bulundu.

Direniş ve Kararlılık Mesajı

Eski uzlaşı anlaşmalarına dikkat çeken Hamas yetkilisi, Filistin halkının yaşanan zorluklara rağmen direnişini sürdürerek topraklarından sürülme planlarını boşa çıkardığını ifade etti. Ebu Merzuk, "Topraklarımızı özgürleştirme ve halkımızın geri dönüşünü sağlama kararlılığımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Çin’e ve Destekleyen Ülkelere Teşekkür

Ebu Merzuk, Çin'e ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere bu çabalarında yanlarında oldukları için teşekkürlerini sundu. 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonucunda, Filistinli 14 grup arasındaki "Pekin Diyaloğu" imzalandı. Bu bildiri, tüm grupların geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma niyetini vurguladı.

Filistin'in Bağımsızlığı İçin Adımlar

Bildirinin temel maddeleri arasında, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve toprak bütünlüğünün korunması yer alıyor. Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Pekin'de varılan anlaşmanın Filistin ulusal birliğine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere birçok Filistinli grubun katıldığı kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!