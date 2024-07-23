Hamas Yetkilisi: Çin’de Varılan Uzlaşı Uygulanmalı

Hamas'tan Çin'de Varılan Uzlaşının Önemi

Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Musa Ebu Merzuk, Çin'de Filistinli gruplar arasında imzalanan uzlaşı anlaşmasının uygulanmasını umduğunu ifade etti. Merzuk, bu uzlaşının daha önceki benzerleri gibi kağıt üzerinde kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Değişimler ve Tarihi Anlar

Ebu Merzuk, yaptığı açıklamada, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli değişiklikler yarattığını belirtti. Toplantıda "tarihi anlar" yaşandığına dikkat çeken Merzuk, imzaladıkları bildirinin uygulamaya geçirilmesi temennisinde bulundu.

Direniş ve Kararlılık Mesajı

Eski uzlaşı anlaşmalarına dikkat çeken Hamas yetkilisi, Filistin halkının yaşanan zorluklara rağmen direnişini sürdürerek topraklarından sürülme planlarını boşa çıkardığını ifade etti. Ebu Merzuk, "Topraklarımızı özgürleştirme ve halkımızın geri dönüşünü sağlama kararlılığımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Çin’e ve Destekleyen Ülkelere Teşekkür

Ebu Merzuk, Çin'e ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere bu çabalarında yanlarında oldukları için teşekkürlerini sundu. 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonucunda, Filistinli 14 grup arasındaki "Pekin Diyaloğu" imzalandı. Bu bildiri, tüm grupların geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma niyetini vurguladı.

Filistin'in Bağımsızlığı İçin Adımlar

Bildirinin temel maddeleri arasında, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve toprak bütünlüğünün korunması yer alıyor. Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Pekin'de varılan anlaşmanın Filistin ulusal birliğine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere birçok Filistinli grubun katıldığı kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.